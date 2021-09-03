"Пенять будет не на кого". Лукашенко потребовал не повторять провала белорусской сборной на Олимпиаде в Париже

"Буквально через три года Олимпийские игры в Париже. Пенять будет не на кого. Тот же климат фактически, что и у нас. Даже еще лучше. Это не в Японию. Не дай бог, будет такой же провал, как в Токио", – сказал Лукашенко.
Низкие результаты в Токио белорусских спортсменов он связал с "бардаком" и "отсутствием всякой дисциплины".
"Должна быть дисциплина", – подчеркнул политик.
Он предупредил, что "шальных денег" на зарплаты спортсменам не будет.
"Лукашенко пояснил, что когда спортсмен просто выступает за ту или иную команду в видах спорта, занимается спортом, то может рассчитывать исключительно на среднюю зарплату. Все остальное – от результата", – пишет пресс-служба Лукашенко.
Олимпийские игры 2020 года в Токио проходили без зрителей с 23 июля по 8 августа 2021 года.
В медальном зачете соревнований Беларусь заняла 45 место. Белорусы завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды.