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"Побед вам и нам". Игроки сборной Украины по футболу поздравили болельщиков с Новым годом. Видео

Футболисты сборной Украины по футболу Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Андрей Лунин, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко, а также главный тренер команды Андрей Шевченко поздравили болельщиков с Новым годом. Видео опубликовано 31 декабря на официальном канале Украинской ассоциации футбола на YouTube. "Друзья, хотелось бы поздравить каждого из вас с новым годом и пожелать веры в себя и невероятного успеха, новых приключений и ярких эмоций, пусть счастье и достаток льются рекой, терпения, силы и мудрости, пусть каждый день будет новым шагом к осуществлению вашей мечты, улыбок и хорошего настроения, крепкого здоровья, мира в каждую семью, и побед – вам и нам", – сказали игроки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Игроки сборной Украины поздравили болельщиков
Игроки сборной Украины поздравили болельщиков
Фото: EPA
видео

Ukrainian Association of Football / YouTube
Теги: футбол, Украина, сборная Украины, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Андрей Лунин, Виктор Цыганков, Андрей Пятов, футболист Андрей Шевченко, Роман Яремчук, Николай Матвиенко
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