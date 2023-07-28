Полтавская "Ворскла" стартовала в Лиге конференций УЕФА с волевой победы

Первый тайм завершился без забитых мячей, а на 57-й минуте счет открыл украинский легионер "Дилы" Николай Ковталюк.

На 73-й минуте полтавский клуб сравнял счет усилиями бразильского легионера Фелипе Родригеса, а на 3-й компенсированной минуте второго тайма победный мяч забил малийский легионер "Ворсклы" Ибрахим Кане.

Итоговый результат – 2:1 в пользу полтавчан.

Ответный матч состоится 3 августа.