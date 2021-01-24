Порье нокаутировал Макгрегора на UFC 257. Видео

Американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор сошлись в поединке на турнире по смешанным единоборствам UFC 257 в Абу-Даби. Их бой продлился до середины второго раунда, когда Порье нокаутировал соперника.

На турнире по смешанным единоборствам UFC 257 в столице ОАЭ Абу-Даби американский боец Дастин Порье победил техническим нокаутом ирландского бойца Конора Макгрегора. Об этом говорится на сайте UFC.

В первом раунде преимущество было за Макгрегором, отмечает Sport.ua. Порье отвечал ему лоукиками (удары ногой в нижнюю часть тела), которые не всегда доходили до цели.

В середине второго раунда Порье взял инициативу и перешел в более активную атаку. Макгрегор пропустил несколько ударов и в результате впервые в своей карьере проиграл техническим нокдауном.

Видео нокаута опубликовал в Twitter американский оператор спортивных соревнований DraftKings.