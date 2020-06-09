"Предлагаю сменить тему". Суркис заявил, что не нуждается в советах по смене тренера "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, комментируя слухи о возможной отставке главного тренера команды Алексея Михайличенко, попросил не мешать команде тренироваться.

Суркис: Никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более – навязчивые советы Фото: depositphotos.com

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что не нуждается в советах по смене главного тренера команды. Заявление в связи со "спекулятивным информационным шумом" вокруг нынешнего тренера столичного клуба Алексея Михайличенко опубликовано 9 июня на сайте "Динамо".

"Есть одно золотое правило, испытанное жизнью: никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более – навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для "Динамо". Всем большое спасибо за беспокойство, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему", – заявил Суркис.

За последний месяц украинские СМИ несколько раз сообщали о вероятной смене главного тренера "Динамо". В частности, сайт Sport.ua писал, что Михайличенко может заменить российский специалист Юрий Семин, который уже дважды был главным тренером киевлян, или бывший футболист "Динамо" Сергей Ребров, тренировавший киевский клуб в 2014–2017 годах.

Суркис говорил, что у него "есть главный тренер" и вопрос отставки Михайличенко он не обсуждает.