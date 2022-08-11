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Президент федерации бокса Украины Продивус: После 24 февраля ни о каком "вне политики" не может быть и речи

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Продивус: Украинский бокс, безусловно, стоит на патриотических позициях
Продивус: Украинский бокс, безусловно, стоит на патриотических позициях
Фото: Ukrainian Boxing Federation / Facebook

Президент федерации бокса Украины Владимир Продивус в интервью "РБК-Украина", которое вышло 10 августа, заявил, что ФБУ отслеживает публичные высказывания спортсменов и реагирует на заявления в поддержку оккупантов.

Журналист в ходе беседы напомнил, что в июне проживающий в США украинский боксер Иван Редкач опубликовал фото с российским чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и заявил, что "нужно разделять спорт и политику".

Продивус осудил это заявление. 

"После 24 февраля ни о каком "вне политики" не может быть и речи. Связи с Россией, Беларусью когда-то были достаточно крепкими. Но сейчас – после того, как они вторглись к нам на танках, убивают, насилуют… Война всех объединила против российской агрессии. Они пугали нас какими-то кадыровцами, а мы показали на весь мир, что наши воины самые сильные", – отметил он. 

По словам Продивуса, после начала полномасштабного вторжения РФ десятки боксеров, тренеров и судей ушли защищать Украину, среди них – боксер Степан Грекул. 

"Украинский бокс, безусловно, стоит на патриотических позициях. У нас, например, есть тренер из Одесской области, ему 60 лет, фамилию не называю. Он некоторое время служил в ВСУ и должен уже по возрасту выйти на пенсию. Так он обращался к нам, мы давали рекомендацию и писали письма в соответствующие структуры, лишь бы ему позволили продлить контракт, потому что он хочет быть там. Есть и такие у нас люди. А есть такие, как Редкач. Есть заслуженный тренер Украины Владимир Ненашев из ныне оккупированного Энергодара, он поддержал врага. Мы обратились в Минспорта, чтобы лишить его звания, потому что у федерации нет таких полномочий. Еще было от нас обращение по коллаборанту Виталию Невеселому, чтобы лишили его всех званий, которые он получал, боксируя за Украину", – рассказал он. 

Глава ФБУ говорит, что федерация мониторит в том числе соцсети спортсменов. 

"Мы все это отслеживаем. Мониторим, кто что в соцсетях пишет, что публично говорит. По каждому факту будем реагировать. Но здесь нужно взвешенно и индивидуально подходить. Одно дело, если боксер или тренер находятся на свободной территории и поддерживают агрессию – здесь никаких разговоров, сразу жестко действовать, в частности обращаться в правоохранительные органы. Но если человек на оккупированной территории, он может под давлением что-либо говорить или, наоборот, не иметь возможности открыто выражать свою патриотическую позицию — там нет связи, в конце концов, это просто опасно для жизни. Все это требует проверки. Но случаи измены, коллаборационизма у нас единичные", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, Владимир Продивус, война России против Украины, спортсмены, Иван Редкач, коллаборационизм
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