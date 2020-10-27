Президент ФИФА заболел COVID-19

После полученного положительного теста на COVID-19 президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино самоизолировался.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ФИФА.

В нем говорится, что у Инфантино легкие симптомы COVID-19. Он самоизолировался и будет находиться на карантине минимум 10 дней.

Инфантино стал президентом ФИФА в феврале 2016 года, сменив на данной должности Йозефа Блаттера, ушедшего с поста из-за неоднократных коррупционных скандалов в организации. Инфантино 50 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 октября COVID-19 в мире диагностировали более чем у 43,6 млн человек. Умерло 1,16 млн инфицированных, выздоровело 29,2 млн.