Вспышка COVID-19 парализовала работу штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Работу штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке фактически парализовала вспышка коронавирусной инфекции. "Немецкая волна" 27 октября сообщила, что COVID-19 подтвержден как минимум у пяти сотрудников делегации одной из стран.
Сегодня в штаб-квартире отменили все совещания, на которых необходимо личное присутствие.
На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 27 октября должны были рассмотреть проект резолюции о ядерном вооружении, который составила Япония. Но из-за вспышки коронавируса рассмотрение отложили, сообщилa японская служба новостей NHK.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 27 октября COVID-19 в мире диагностировали более чем у 43,5 млн человек. Умерло от болезни уже 1,16 млн, а выздоровело 29,2 млн пациентов.
США занимают первое место в мире по числу больных, где всего за время пандемии коронавирус выявили у 8,7 млн человек. Из них почти 3,5 млн выздоровели, а 225,7 тыс. умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.