Вспышка COVID-19 парализовала работу штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН сегодня хотели рассмотреть проект резолюции о ядерном вооружении от Японии.

Работу штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке фактически парализовала вспышка коронавирусной инфекции. "Немецкая волна" 27 октября сообщила, что COVID-19 подтвержден как минимум у пяти сотрудников делегации одной из стран.

Сегодня в штаб-квартире отменили все совещания, на которых необходимо личное присутствие.

На заседании Генеральной Ассамблеи ООН 27 октября должны были рассмотреть проект резолюции о ядерном вооружении, который составила Япония. Но из-за вспышки коронавируса рассмотрение отложили, сообщилa японская служба новостей NHK.