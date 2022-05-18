Российского гимнаста Куляка, поднявшегося на пьедестал с буквой Z на груди, дисквалифицировали на год и обязали вернуть медаль

Об этом 17 мая сообщается на сайте федерации.

Отмечается, что Куляк должен вернуть бронзовую медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков, а также оплатить судебные издержки в размере 2 тыс. франков.

Куляк имеет право обжаловать решение в апелляционной инстанции в течение 21 дня.

Контекст:

20-летний Куляк вышел на церемонию награждения в Дохе с буквой Z на груди, которую наносят на свою технику российские оккупанты в Украине. Гимнаст из РФ занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях, где победил украинец Илья Ковтун.

Международная федерация гимнастики обратилась в комиссию по этике с просьбой дать оценку "шокирующему поведению" Куляка. Он заявил, что решил наклеить букву Z после того, как украинские спортсмены "некрасиво обращались" с россиянами и выходили на церемонию награждения "окутанные флагами и кричали "Слава Украине!" на помосте".