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Россию и Беларусь не допустят к международным соревнованиям по хоккею до конца войны в Украине – президент IIHF

22 марта IIHF продлила отстранение национальных сборных и клубов России и Беларуси от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации
22 марта IIHF продлила отстранение национальных сборных и клубов России и Беларуси от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации
Фото: International Ice Hockey Federation (IIHF) / Facebook

Россия и Беларусь не будут допущены к участию в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), пока продолжается война, которую в феврале прошлого года против Украины начала РФ.

Об этом 17 апреля на пресс-конференции в Брэмптоне (Канада) заявил президент IIHF Люк Тардиф, его цитируют ESPN и сайт Международной федерации хоккея с шайбой.

Главу IIHF спросили о перспективе участия РФ и Беларуси в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

"Во-первых, я надеюсь, что Россия и Беларусь очень скоро вернутся в IIHF, потому что это будет означать, что война закончилась, – ответил Тардиф. – Но мы примем окончательное решение об этих странах для Милана в марте 2024 года, потому что вскоре после этого мы начнем олимпийскую квалификацию и Беларусь должна будет в этом участвовать".

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году IIHF отстранила сборные России и Беларуси всех возрастов, а также российские и белорусские клубы от участия в любых соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Решение было принято 28 февраля на внеочередном заседании совета IIHF.

В апреле 2022 года IIHF лишила Россию права на проведение чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5-го по 21 мая 2023 года.

22 марта этого года Международная федерация хоккея с шайбой продлила отстранение национальных сборных и клубов России и Беларуси от участия во всех соревнованиях под эгидой IIHF.

Теги: Россия, Беларусь, хоккей, Италия, Канада, санкции, Милан, IIHF, война России против Украины, пресс-конференция, соревнования, Олимпийские игры, турнир, Олимпиада 2026
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