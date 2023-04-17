Россию и Беларусь не допустят к международным соревнованиям по хоккею до конца войны в Украине – президент IIHF

Об этом 17 апреля на пресс-конференции в Брэмптоне (Канада) заявил президент IIHF Люк Тардиф, его цитируют ESPN и сайт Международной федерации хоккея с шайбой.
Главу IIHF спросили о перспективе участия РФ и Беларуси в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
"Во-первых, я надеюсь, что Россия и Беларусь очень скоро вернутся в IIHF, потому что это будет означать, что война закончилась, – ответил Тардиф. – Но мы примем окончательное решение об этих странах для Милана в марте 2024 года, потому что вскоре после этого мы начнем олимпийскую квалификацию и Беларусь должна будет в этом участвовать".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году IIHF отстранила сборные России и Беларуси всех возрастов, а также российские и белорусские клубы от участия в любых соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Решение было принято 28 февраля на внеочередном заседании совета IIHF.
В апреле 2022 года IIHF лишила Россию права на проведение чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5-го по 21 мая 2023 года.
22 марта этого года Международная федерация хоккея с шайбой продлила отстранение национальных сборных и клубов России и Беларуси от участия во всех соревнованиях под эгидой IIHF.