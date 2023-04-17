Россию и Беларусь не допустят к международным соревнованиям по хоккею до конца войны в Украине – президент IIHF

22 марта IIHF продлила отстранение национальных сборных и клубов России и Беларуси от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации Фото: International Ice Hockey Federation (IIHF) / Facebook

Об этом 17 апреля на пресс-конференции в Брэмптоне (Канада) заявил президент IIHF Люк Тардиф, его цитируют ESPN и сайт Международной федерации хоккея с шайбой.

Главу IIHF спросили о перспективе участия РФ и Беларуси в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

"Во-первых, я надеюсь, что Россия и Беларусь очень скоро вернутся в IIHF, потому что это будет означать, что война закончилась, – ответил Тардиф. – Но мы примем окончательное решение об этих странах для Милана в марте 2024 года, потому что вскоре после этого мы начнем олимпийскую квалификацию и Беларусь должна будет в этом участвовать".