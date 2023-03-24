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Сборная Украины выиграла секретный товарищеский матч в Англии

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Украина размялась на "Брэнтфорде" перед игрой со сборной Англии
Украина размялась на "Брэнтфорде" перед игрой со сборной Англии
Фото: Павел Кубанов / uaf.ua

Сборная Украины по футболу одержала победу в контрольном матче против английского клуба "Брэнтфорд В" (2:0), сообщает 23 марта сайт Украинской ассоциации футбола.

Украина организовала поединок с "Брэнтфордом В" (резервный состав клуба АПЛ "Брэнтфорд") в рамках подготовки к своему первому матчу группового отбора на Евро 2024 против Англии 26 марта в Лондоне на "Уэмбли"

По инициативе хозяев матч прошел не на их клубном стадионе, а на арене футбольного клуба "Уимблдон". С согласия обеих сторон было принято решение сделать матч закрытым для СМИ и не организовывать трансляцию. На трибуны были допущены только представители официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.

Сборная Украины выпустила разные составы в двух таймах, задействовав почти всех имеющихся в наличии игроков, в том числе два с половиной года не выступавшего за национальную команду Евгения Коноплянку.

И.о. главного тренера сборной Руслан Ротань дал отдохнуть Александру Зинченко, Сергей Сидорчук простудился, а Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы. Также в заявку не попал голкипер Анатолий Трубин, причину его отсутствия УАФ не указала.

За резерв "Брентфорда", в свою очередь, сыграли два футболиста первой команды – Понтус Янсон и Джошуа Дасилва.

Сборная Украины отличилась по разу в каждом тайме. На 22-й минуте Александр Сваток после подачи Руслана Малиновского с углового открыл счет ударом головой. На 65-й минуте Георгий Судаков ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет поединка.

Основные соперники сборной Украины по группе 23 марта уже сыграли между собой. Англия впервые в истории победила Италию на ее поле в официальном матче (2:1).

Контекст:

Евро 2024 состоится в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной части турнира примут участие 24 сборные.

Сборная Украины согласно жребию попала в группу С. Соперниками главной команды страны по отбору на Евро 2024 стали сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Матчи отбора на Евро 2024 пройдут с марта по ноябрь 2023 года.

Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную стадию турнира напрямую. Владельцы еще трех путевок на Евро 2024 определятся в стыковочных матчах, участники которых станут известны по итогам розыгрыша Лиги наций сезона 2022–2023.

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