Сборная Украины выиграла секретный товарищеский матч в Англии

Украина размялась на "Брэнтфорде" перед игрой со сборной Англии Фото: Павел Кубанов / uaf.ua

Украина организовала поединок с "Брэнтфордом В" (резервный состав клуба АПЛ "Брэнтфорд") в рамках подготовки к своему первому матчу группового отбора на Евро 2024 против Англии 26 марта в Лондоне на "Уэмбли".

По инициативе хозяев матч прошел не на их клубном стадионе, а на арене футбольного клуба "Уимблдон". С согласия обеих сторон было принято решение сделать матч закрытым для СМИ и не организовывать трансляцию. На трибуны были допущены только представители официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.

Сборная Украины выпустила разные составы в двух таймах, задействовав почти всех имеющихся в наличии игроков, в том числе два с половиной года не выступавшего за национальную команду Евгения Коноплянку.

И.о. главного тренера сборной Руслан Ротань дал отдохнуть Александру Зинченко, Сергей Сидорчук простудился, а Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы. Также в заявку не попал голкипер Анатолий Трубин, причину его отсутствия УАФ не указала.

За резерв "Брентфорда", в свою очередь, сыграли два футболиста первой команды – Понтус Янсон и Джошуа Дасилва.

Сборная Украины отличилась по разу в каждом тайме. На 22-й минуте Александр Сваток после подачи Руслана Малиновского с углового открыл счет ударом головой. На 65-й минуте Георгий Судаков ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет поединка.

Основные соперники сборной Украины по группе 23 марта уже сыграли между собой. Англия впервые в истории победила Италию на ее поле в официальном матче (2:1).