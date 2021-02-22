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"Шахтер" до минимума сократил отставание от "Динамо" в украинской Премьер-лиге

В 15-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" не смогло обыграть своего соперника, а донецкому "Шахтеру" это удалось. Клубы лидируют в УПЛ.

В УПЛ доигрывают 15-й тур
В УПЛ доигрывают 15-й тур
Фото: pixabay.com

21 февраля в футбольной украинской Премьер-лиге (УПЛ) свои поединки 15-го тура сыграли лидеры чемпионата – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Об этом сообщает сайт УПЛ.

Киевляне на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве играли в качестве гостей против черниговской "Десны" и только в компенсированное время (90-я мин. +2) благодаря реализованному пенальти ушли от поражения – 1:1. У "Динамо" забил Виктор Цыганков, у "Десны" – Филипп Будковский (53-я мин.).

"Шахтер" на столичном НСК "Олимпийский" принимал львовский "Рух" и выиграл со счетом 2:0. Авторы забитых мячей – Тете (9-я мин.) и Майкон (60-я мин., с пенальти).

После этих поединков отрыв лидера чемпионата, "Динамо", от идущего на втором месте "Шахтера" сократился до одного очка – 34 и 33 соответственно.

На третье место, обыграв 20 февраля в Запорожье "Мариуполь" со счетом 1:0 (мяч на 34-й мин. забил Шахаб Захеди), вышла луганская "Заря", у нее 26 очков. У "Десны" осталось 24 очка.

В 15-м туре УПЛ также состоялись такие матчи:

"Александрия" – "Минай" 3:0;

"Львов" – "Колос" (Ковалевка) 0:2;

"Ингулец" – "Ворскла" (Полтава) 2:2.

Еще один матч, "Олимпик" (Донецк) – "Днепр-1", состоится 22 февраля. Этот поединок на ситуацию в верхней части турнирной таблицы не повлияет.

На последних местах в УПЛ идут "Минай" и "Рух", у них по 10 очков.

Теги: футбол, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Десна Чернигов, УПЛ, Виктор Цыганков, Рух Львов
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