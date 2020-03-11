Степаненко перенес операцию и пропустит матчи сборной Украины

Украинский полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко пропустит около месяца из-за травмы колена.

Украинский полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко 11 марта перенес операцию на колене из-за повреждения мениска, об этом пишет официальный сайт донецкого клуба.

Восстановление Степаненко займет около месяца. Таким образом, полузащитник пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга".

Также игрок не сможет сыграть в товарищеских матчах сборной Украины против Франции (27 марта) и против Польши (31 марта).

Степаненко в текущем сезоне провел за "Шахтер" 28 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.