Свитолина выиграла первый официальный матч после "коронавирусной" паузы

Во втором круге турнира WTA в Риме украинка Элина Свитолина обыграла Анастасию Павлюченкову из России. Первая ракетка Украины не проводила официальных матчей с марта.

Шестая ракетка мира, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге турнира WTA в Риме одержала победу над Анастасией Павлюченковой из России (№36 мирового рейтинга), сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Счет матча, который продолжался 1 час 45 минут, – 6:3, 7:6.

В следующем раунде соперницей украинки станет победительница пары Анетт Контавейт (Эстония) – Светлана Кузнецова (Россия).

Сегодня Свитолина провела первый официальный матч с 8 марта, когда она выиграла в финале турнира в Монтеррее у Мари Боузковой из Чехии.

После паузы, связанной с пандемией коронавируса и карантином, она проводила выставочные поединки. От участия в US Open Свитолина отказалась, чтобы "не подвергать свою команду и себя высокому риску".