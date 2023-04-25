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Теннисистка из РФ пожаловалась, что не смогла попасть на самолет польской авиакомпании, несмотря на письма "от папы"

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Дьяченко утверждает, что ее не пустили на борт из-за российского паспорта
Дьяченко утверждает, что ее не пустили на борт из-за российского паспорта
Фото: Vitalia Diatchenko / Instagram

Российская теннисистка Виталия Дьяченко заявила в Instagram, что из-за паспорта РФ она не смогла улететь во Францию из Египта самолетом польской компании LOT Airlines. Об этом 25 апреля сообщает УНИАН.

"Мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines (польские авиалинии) по направлению Каир – Варшава – Ницца, потому что я обладательница российского паспорта. Правила авиакомпании – запретить россиянам летать рейсами LOT Airlines. [...] Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с гражданином третьего класса, потратила пару тысяч евро", – цитирует россиянку агентство.

По словам Дьяченко, у нее "нет возможности попасть на турнир, поскольку нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян".

"В итоге я не могу выступить на турнире, и единственный вариант – вернуться домой и пропустить еще одну игровую неделю из-за этой ситуации", – заявила россиянка.

Телеканал RTVI отмечает, что Дьяченко объясняла, что у нее были "все письма поддержки от WTA, ITF".

"Кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился в Украине и работает в ООН", – говорила россиянка.

Дьяченко, по утверждению телеканала, завершила свой рассказ словами: "Надеюсь освободиться от политики, расизма и нацизма. Просто мира и чистого неба, пожалуйста".

В рейтинге WTA 32-летняя Дьяченко занимает 250-е место.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Франция, теннис, самолет, аэропорт, паспорт, Каир, WTA, авиакомпания, турнир
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