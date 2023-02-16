Теперь – на украинском. В Одессе заменили вывеску на стадионе "Черноморец"

Надпись на фасаде главного здания стадиона сменили с российской на украинскую. Название "Черноморец" заменили на "Чорноморець".
Надписи "Одесса" и "Черноморец" с российских на украинские на трибунах стадиона заменили в прошлом году. Фото, иллюстрирующее изменения, пресс-служба клуба "Черноморец" публиковала в сентябре.
Стадион "Черноморец" – самый большой на юге Украины, отмечает "Суспільне". Количество зрительских мест – 34 164. Открыли его в 1936 году, за время работы его реконструировали пять раз.