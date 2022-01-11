Вернувшийся на должность главный тренер ФК "Черноморец" заявил, что в следующем чемпионате клуб будет бороться за попадание в еврокубки

В кадровой стратегии на ближайшие годы будет сделан акцент на игроков своей футбольной академии, рассказал Григорчук (второй слева) Фото: сhernomorets.odessa.ua

"В частности, помогать Григорчуку будет проверенная команда: Степан Матвиив, Михаил Савка, Игорь Касьяненко и Андрей Глущенко. Остаются в тренерском штабе Алексей Гай и Алексей Антонов, которые в качестве игроков под руководством Романа Григорчука провели не один яркий сезон", – отметили в "Черноморце".

В клубе подчеркнули, что его руководство и тренерский штаб "отдают себе отчет в том, на каком месте команда сейчас находится".

"Цели и задачи на ближайшее будущее соотносятся с реалиями времени. Главная задача на сезон 2021/2022 – сохранить команду в Премьер-лиге. На данный момент процесс формирования обновленного состава клуба продолжается. "Черноморец" – участник весенней части чемпионата – полностью будет укомплектован после второго сбора команды. В следующем чемпионате руководство клуба и тренерский штаб видят "Черноморец" командой, которая борется не за сохранение прописки в элитном дивизионе, а за попадание в еврокубки, – отмечается в релизе. – Руководство клуба на пресс-конференции также поблагодарило президента Украины за то, что глава государства на конгрессе, посвященному 30-летию УАФ, обратил внимание на развитие футбольных клубов, представляющих крупные города и регионы страны. Среди таких клубов был назван и наш "Черноморец".

В кадровой стратегии на ближайшие годы будет сделан акцент на игроков своей футбольной академии, рассказал Григорчук.

"В свою очередь, представитель генерального партнера клуба, Владимир Генинсон, сообщил, что компанией Vertex United был подписан предварительный договор о покупке клуба. 1 января группа компаний Vertex United стала генеральным партнером и выделила необходимое финансирование для развития "Черноморца", – сказано в сообщении клуба.

Генинсон добавил, что сейчас идет процесс переговоров о выкупе имущественных прав на спортивную базу в Совиньоне.

"Тем не менее, компания Verteх United уже выделила необходимое финансирование для реконструкции спортивного, технического и медицинского оборудования", – заявили в пресс-службе.