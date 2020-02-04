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Третья ракетка Украины не поможет сборной в Кубке Федерации по теннису из-за травмы

Украинскую теннисистку Катерину Козлову на поединках Кубка Федерации по теннису заменит ее соотечественница Марта Костюк.

Украинские теннисистки проведут матчи Кубка Федерации с 6-го по 8 февраля
Украинские теннисистки проведут матчи Кубка Федерации с 6-го по 8 февраля
Фото: Федерація Тенісу України / Facebook

Третья ракетка Украины Катерина Козлова не поможет сборной Украины в поединках Кубка Федерации по теннису, пишет пресс-служба Федерации тенниса Украины на своей странице в Facebook.

ФТУ пишет, что Козлова не сможет принять участие в поединках из-за травмы. Какое именно повреждение у украинки – не сообщается.

Вместо Козловой за Украину на Кубке Федерации выступит Марта Костюк.

https://www.facebook.com/UkrainianTennisFederation/posts/2531266636982937

Кроме Костюк Украину представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Леся Цуренко.

Кубок Федерации – самые большие международные командные соревнования в женском теннисе.

В этом году украинская команда будет выступать в первой Евро-африканской зоне в событии A. Также в это событие попали Хорватия и Болгария.

В событие B попали сборные Италии, Эстонии, Австрии и Греции.

Свои поединки Кубка Федерации Украина проведет в столице Эстонии Таллинне с 6-го по 8 февраля.

За две путевки в плей-офф турнира сыграют команды, которые заняли первое и второе места в своих событиях.

В феврале 2019 года сборная Украины не сумела выйти в плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации. Украинки проиграли шведкам (со счетом 1:2) и выиграли у болгарок (2:1) и эстонок (3:0). Первое место в группе заняла команда Швеции.

Теги: Украина, теннис, сборная Украины, Элина Свитолина, Таллинн, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Кубок Федерации
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