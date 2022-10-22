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У бывшей первой ракетки мира Халеп обнаружили допинг в образцах, взятых на US Open. Тогда ее обыграла украинка

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Положительный тест на допинг Халеп сдала в США
Положительный тест на допинг Халеп сдала в США
Фото: ЕРА

Бывшую первую ракетку мира, а сейчас девятую в рейтинге WTA Симону Халеп из Румынии отстранили от официальных соревнований из-за обнаруженного в ее анализах допинга. Об этом 21 октября проинформировало Международное агентство по честности в теннисе (ITIA).

В агентстве отметили, что уведомление о нарушении антидопинговых правил отправили 31-летней теннисистке 7 октября.

Запрещенный препарат роксадустат обнаружили у Халеп в пробах А и Б, взятых в августе во время участия румынки в Открытом чемпионате США (US Open).

"Роксадустат [...] является запрещенным веществом, внесенным в запретный список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 2022 года. Неблагоприятные результаты анализа для неуказанных веществ влекут за собой обязательную временную приостановку", – объяснили в ITIA.

В Twitter Халеп заявила, что "никогда сознательно не принимала никаких запрещенных веществ", и подчеркнула, что роксадустат нашли "в крайне низком количестве".

На US Open Халеп завершила борьбу после поединка с 20-летней украинской теннисисткой Дарьей Снигур, которая обыграла румынку в первом круге турнира со счетом 6:2, 0:6, 6:4.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, теннис, запрет, допинг, соревнования, ВАДА, US Open, Симона Халеп, украинки, турнир
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