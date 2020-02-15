Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Украина добыла еще две медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе

Украинки Ирина Коляденко и Алина Бережная добыли бронзовые медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Риме.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бережная в поединке за третье место победила представительницу Турции
Бережная в поединке за третье место победила представительницу Турции
Фото: EPA

Украина в пятый день соревнований 14 февраля добыла еще две медали чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Риме, пишет официальный сайт турнира.

Ирина Коляденко в весе до 65 кг в поединке за бронзу победила представительницу Румынии Кристу Инце со счетом 8:0.

Алина Бережная завоевала бронзовую медаль для Украины, победив Мерве Пул из Турции со счетом 6:0.

12 февраля украинские борцы греко-римского стиля завоевали одну золотую и две бронзовые медали чемпионата Европы.

13 февраля украинки завоевали две серебряные и две бронзовые награды. А 14 января украинка Юлия Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы, а Соломия Винник принесла Украине серебро.

После пятого дня чемпионата Европы по борьбе в активе Украины 11 медалей.

Теги: Украина, борьба, чемпионат Европы, Алина Бережная, Ирина Коляденко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
Экс-помощница рыжего "Иванушки" назвала артиста отцом своего сына
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
  "Я люблю тебе, Київ". Вышел клип Dzidzio. Видео
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
Что дарить на День святого Валентина. Подсказки от украинских артистов
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS