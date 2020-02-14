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Украинка Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы по спортивной борьбе, выиграв в финале у россиянки

На чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Риме, в финале весовой категории до 62 кг украинка Юлия Ткач-Остапчук со счетом 2:1 победила россиянку Инну Тражукову.

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Ткач-Остапчук выступает в весовой категории до 62 кг
Ткач-Остапчук выступает в весовой категории до 62 кг
Фото: ЕРА

На проходящем в Риме (Италия) чемпионате Европы по спортивной борьбе украинская спортсменка Юлия Ткач-Остапчук завоевала золотую награду в весовой категории до 62 кг. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В финале украинка со счетом 2:1 победила россиянку Инну Тражукову.

В полуфинале Ткач-Остапчук была сильнее Татьяны Омельченко из Азербайджана (4:0), а в четвертьфинале – Вераники Ивановой из Беларуси (12:2).

В категории до 50 кг украинка Оксана Ливач проиграла в финале спортсменке из Болгарии Миглене Селишке (3:5). До этого в полуфинале Ливач одолела россиянку Милану Дадашеву (9:8).

В финале категории до 55 кг украинка Соломия Винник со счетом 0:10 уступила россиянке Ольге Хорошавцевой.

В финале категории до 57 кг украинка Алина Акобия проиграла Грейс Буллен из Норвегии (1:6).

Теги: Украина, Италия, Рим, чемпионат, спортсмены, борьба, награда, Оксана Ливач, Соломия Винник
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