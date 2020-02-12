Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Украина после второго дня чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме, завоевала три медали.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новиков (в красном) в финале победил Леринца (в синем) со счетом 7:1
Новиков (в красном) в финале победил Леринца (в синем) со счетом 7:1
Фото: unitedworldwrestling

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков 11 февраля стал чемпионом Европы по борьбе в весе до 87 кг, сообщает официальный сайт Международной федерации борьбы.

Новиков в финале победил венгерского спортсмена Виктора Леринца со счетом 7:1.

Борец из Украины Ленур Темиров завоевал бронзовую медаль в весе до 63 кг, а его соотечественник Николай Кучмий в весе до 130 кг.

После двух дней чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме с 10-го по 16 февраля, Украина завоевала три медали.

В командном рейтинге греко-римской борьбы Украина занимает второе место и имеет в активе 69 очков, у России, которая занимает первую строчку, 73 балла.

Теги: Украина, борьба, греко-римская борьба, чемпионат Европы, Семен Новиков, Ленур Темиров, Николай Кучмий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
"Шерстяной волчара" из знаменитого мема оказался волчицей
"Шерстяной волчара" из знаменитого мема оказался волчицей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS