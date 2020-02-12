Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Украина после второго дня чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме, завоевала три медали.

Новиков (в красном) в финале победил Леринца (в синем) со счетом 7:1 Фото: unitedworldwrestling

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков 11 февраля стал чемпионом Европы по борьбе в весе до 87 кг, сообщает официальный сайт Международной федерации борьбы.

Новиков в финале победил венгерского спортсмена Виктора Леринца со счетом 7:1.

Борец из Украины Ленур Темиров завоевал бронзовую медаль в весе до 63 кг, а его соотечественник Николай Кучмий в весе до 130 кг.

После двух дней чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме с 10-го по 16 февраля, Украина завоевала три медали.

В командном рейтинге греко-римской борьбы Украина занимает второе место и имеет в активе 69 очков, у России, которая занимает первую строчку, 73 балла.