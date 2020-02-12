Украина огласила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону

Сборную Украины на первой гонке чемпионата мира по биатлону 2020 года представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на первую гонку чемпионата мира 2020 года, который пройдет в итальянском Антхольце, пишет Вiathlon.com.ua.

13 января в 15.45 смешанной эстафетой начнется чемпионат мира по биатлону 2020 года. Украину в стартовой гонке представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Украинская команда получила 24-й стартовый номер из 27 команд.

Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. В прямом эфире старт покажет телеканал "UA:Перший".

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону взял на чемпионат мира 12 спортсменов.

Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону можно посмотреть тут.