Украина завоевала четвертую медаль в последний день юношеской Олимпиады, которая 22 января завершилась в швейцарской Лозанне, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета.
Медаль для Украины принес фристайлер Орест Коваленко, который занял третье место в дисциплине "биг эйр" – прыжках на лыжах с трамплина.
В финале спортсмен совершил три прыжка, за которые в сумме получил 179,5 балла.
Первое место занял чешский спортсмен Матей Свансер, второй – американец Кирнан Фаган, пишет официальный сайт Олимпиады.
Ранее украинцы Владимир Трошкин и Денис Пасько в составе разных команд по хоккею 3х3 завоевали золотую и серебряную медали.
Бронзовую награду в фигурном катании Украине принесли София Нестерова и Артем Даренский.
Четыре медали, которые завоевали украинские спортсмены, – лучший результат для Украины в истории юношеской Олимпиады, пишет официальный Twitter НОК.
«Бронза», яку виборов у змаганнях з «біг-ейра» фристайліст Орест Коваленко, стала четвертою медаллю для представників збірної України у Лозанні-2020, а це є рекордною кількістю нагород для українців в історії Юнацьких Олімпійських ігор.@lausanne2020 pic.twitter.com/GxmtAQYQnu— НОК України (@OlympicUA) 22 января 2020 г.