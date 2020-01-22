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Украина завоевала четвертую медаль в последний день юношеской Олимпиады

Украинский фристайлер Орест Коваленко занял третье место в дисциплине "биг эйр" – прыжках на лыжах с трамплина, на юношеской Олимпиаде, которая прошла в швейцарской Лозанне.

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Коваленко в финале получил 179,5 балла
Коваленко в финале получил 179,5 балла
Фото: noc-ukr.org

Украина завоевала четвертую медаль в последний день юношеской Олимпиады, которая 22 января завершилась в швейцарской Лозанне, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета.

Медаль для Украины принес фристайлер Орест Коваленко, который занял третье место в дисциплине "биг эйр" – прыжках на лыжах с трамплина.

В финале спортсмен совершил три прыжка, за которые в сумме получил 179,5 балла.

Первое место занял чешский спортсмен Матей Свансер, второй – американец Кирнан Фаган, пишет официальный сайт Олимпиады.

Ранее украинцы Владимир Трошкин и Денис Пасько в составе разных команд по хоккею 3х3 завоевали золотую и серебряную медали.

Бронзовую награду в фигурном катании Украине принесли София Нестерова и Артем Даренский.

Четыре медали, которые завоевали украинские спортсмены, – лучший результат для Украины в истории юношеской Олимпиады, пишет официальный Twitter НОК.

Теги: Олимпиада, Олимпиада 2020, Орест Коваленко, лыжный спорт
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