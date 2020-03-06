Украина завоевала серебро на чемпионате мира по хоккею с мячом

Сборная Украины завоевала серебро на чемпионате мира по хоккею с мячом в дивизионе B, который прошел в российском Иркутске, пишет официальный сайт Международной федерации хоккея с мячом.
На групповом этапе сборная Украины победила сборные Нидерландов, Чехии и Швейцарии, а также проиграла Венгрии.
В четвертьфинале украинская команда обыграла Латвию со счетом 5:1, а в полуфинале победила Монголию – 3:1.
В финале Украина во второй раз на турнире встретилась с Венгрией и вновь уступила со счетом 1:4.
Ресурс Tribuna.com пишет, что это лучший результат сборной Украины по хоккею с мячом на чемпионатах мира.