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Украинец Чухаджян в бою с россиянином завоевал пояс WBA International

В российском Калининграде в бою за титул WBA International украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян раздельным решением судей победил российского спортсмена Сергея Воробьева.

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Победу Чухаджян одержал в России
Победу Чухаджян одержал в России
Фото: karen_chukhadzhyan / Instagram

В российском Калининграде состоялся бой за пояс WBA International в полусреднем весе, поединок выиграл украинец Карен Чухаджян. Об этом 2 февраля сообщил "Укринформ".

Соперником Чухаджяна был российский спортсмен Сергей Воробьев.

Бой продолжался все 10 раундов, россиянин доминировал только в первых двух.

Чухаджян победил раздельным решением судей: 99:91, 96:94, 95:96.

"Сегодня" отмечает, что перед боем Воробьев записал видео, в котором в стихах рассказал, как будет побеждать украинца. В ходе самого поединка в зале были слышны крики: "Убей его!", "Завали этого клоуна!"

Теги: Россия, бокс, Калининград, украинец, WBA, Карен Чухаджян
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