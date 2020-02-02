Украинец Чухаджян в бою с россиянином завоевал пояс WBA International

В российском Калининграде состоялся бой за пояс WBA International в полусреднем весе, поединок выиграл украинец Карен Чухаджян. Об этом 2 февраля сообщил "Укринформ".
Соперником Чухаджяна был российский спортсмен Сергей Воробьев.
Бой продолжался все 10 раундов, россиянин доминировал только в первых двух.
Чухаджян победил раздельным решением судей: 99:91, 96:94, 95:96.
"Сегодня" отмечает, что перед боем Воробьев записал видео, в котором в стихах рассказал, как будет побеждать украинца. В ходе самого поединка в зале были слышны крики: "Убей его!", "Завали этого клоуна!"