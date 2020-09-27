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Украинец Деревянченко проиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBC

Бой между чемпионом мира по версии WBC Джермаллом Чарло из США и претендентом на титул Сергеем Деревянченко из Украины продолжался все 12 раундов.

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Деревянченко боксировал с гематомой
Деревянченко боксировал с гематомой
Фото: fbu.org.ua

27 сентября 34-летний украинский боксер Сергей Деревянченко, выступающий в среднем весе, проиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Об этом проинформировала Федерация бокса Украины (ФБУ).

Поединок проходил в американском городе Анкасвилль (штат Коннектикут).

Соперником украинца был обладатель титула чемпиона Джермалл Чарло из США, Деревянченко имел статус претендента.

Бой длился все 12 раундов и завершился победой Чарло единогласным решением судей: 116:112, 117:111, 118:110.

ФБУ отмечает, что большую часть поединка Деревянченко боксировал с большой гематомой над левым глазом, которая ограничивала видимость украинца.

Для Деревянченко это третье поражение в профессиональной карьере, все они зафиксированы в боях за титул чемпиона: в октябре 2018 года, в октябре 2019 года и в сентябре 2020 года.

Теги: бокс, США, украинец, WBC, Сергей Деревянченко
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