Украинец Постол уступил в поединке за чемпионские титулы по версиям WBC и WBO

Украинец Виктор Постол проиграл американцу Хосе Рамиресу бой за чемпионские пояса по версии WBC и WBO решением судей, бой продолжался все 12 раундов.

В ночь с 29-го на 30 августа в Лас-Вегасе (США) украинский боксер Виктор Постол проиграл американцу Хосе Рамиресу бой за принадлежащие американцу чемпионские пояса по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Об этом сообщает Sport.ua.

Поединок продолжался все 12 раундов. Победу Рамиреса присудили решением судей. Один из них насчитал одинаковое количество ударов (114:114), а двое отдали предпочтение американцу: 115:113, 116:112.

Рамирес не проигрывает на профессиональном ринге уже 26 поединков.

Для Постола это был третий проигранный бой из 32.

Изначально бой между Постолом и Рамиресом за два чемпионских пояса должен был пройти в Китае 1 февраля, но был перенесен из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 сначала на май, а затем на август.

Постол уже владел поясом по версии WBC в первом полусреднем весе, но в июне 2016 года потерпел поражение в бою с американцем Теренсом Кроуфордом и потерял чемпионский титул.