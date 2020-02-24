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Украинский боксер Постол проведет бой за два чемпионских пояса 9 мая в США

Изначально бой между украинцем Виктором Постолом и американцем Хосе Рамиресом за два чемпионских пояса в первом полусреднем весе должен был пройти в Китае 1 февраля, но был перенесен из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2.

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Постол потерпел два поражения в 33 боях
Постол потерпел два поражения в 33 боях
Фото: icemanpostol / Instagram

Бой между украинцем Виктором Постолом и американцем Хосе Рамиресом за чемпионские пояса по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), которые принадлежат американцу, состоится 9 мая в США, пишет сайт телеканала ESPN.

Поединок будет главным на вечере бокса, который организует промоутерская компания Top Rank, и пройдет в городе Фресно, штат Калифорния.

Изначально бой между Постолом и Рамиресом за два чемпионских пояса должен был пройти в Китае 1 февраля, но был перенесен из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2.

Постол уже владел поясом по версии WBC в первом полусреднем весе, но в июне 2016 года потерпел поражение в бою с американцем Теренсом Кроуфордом и потерял чемпионский титул.

Украинец начал профессиональную карьеру в 2007 году, за это время провел 33 боя, одержал 31 победу, 12 из которых нокаутом, а также потерпел два поражения.

Рамирес провел первый бой в 2012-м. Всего американец провел 25 поединков, победив в каждом из них, 17 раз нокаутом.

Теги: бокс, США, Украина, Виктор Постол, WBC, WBO, Хосе Рамирес
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