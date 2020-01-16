Украинец Григорчук может возглавить сборную Азербайджана по футболу – СМИ

По информации сайта Dinamomania.com, украинский тренер Роман Григорчук уже приступил к переговорам с Федерацией футбола Азербайджана о возможности возглавить сборную этой страны.

Украинский футбольный тренер Роман Григорчук может возглавить сборную Азербайджана, сообщает Dinamomania.com.

По информации источника, украинец уже начал процесс переговоров с Федерацией футбола Азербайджана.

Последним клубом Григорчука была казахстанская "Астана", которую он возглавил летом 2018 года. 13 января 2020-го стало известно, что клуб расторг контракт с украинцем. За это время команда победила в Суперкубке и чемпионате Казахстана, а также вышла в групповой этап Лиги Европы.

Ранее Григорчук работал наставником в латвийском "Вентспилсе" (2005–2009), запорожском "Металлурге" (2009–2010), одесском "Черноморце" (2010–2014) и в азербайджанской "Габале" (2015–2018).