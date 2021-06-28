Украинец Кулиш "перестрелял" россиянина и стал чемпионом Кубка мира по стрельбе

Кулиш стал лучшим в финале стрельбы из винтовки с 50 метров из трех положений. Он набрал 460 баллов. Вторым оказался россиянин Сергей Каменский (458,6), третьим – словак Патрик Яни (447,6).

Также серебряные медали взяла пара Николая Мильчева и Ирины Маловичко в стрельбе смешанных пар (микст), говорится на сайте соревнования. В финале они уступили представителям Чили со счетом 34:35.

* Дві нагороди на етапі Кубка світу зі стрільби в Осієку !

Сергій Куліш стає переможцем у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 3 положень (дистанція 50 м). Микола Мільчев та Ірина Маловічко виборюють срібло у змаганнях змішаних команд у стендовій стрільбі у дисципліні скіт. pic.twitter.com/ZadqCreqb8 — НОК України (@OlympicUA) June 28, 2021