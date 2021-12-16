Украинка впервые стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

Марущак получила все три "золота" в своей категории Фото: Олександр Герега / Facebook

"Украинка Алина Марущак стала абсолютной победительницей чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящего в Ташкенте. Она завоевала три золота в весовой категории до 81 кг – в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и по сумме двоеборья 248 кг", – говорится в сообщении.

ПЕРЕМОГА!!! * ‍ *



Україна Аліна Марущак стала абсолютною переможницею чемпіонату світу з важкої атлетики, що проходить у Ташкенті (Узбекистан). Вона виборола три золота у ваговій категорії до 81 кг - у ривку (113 кг), поштовху (135 кг) та за сумою двоборства 248 кг.



Вітаємо * pic.twitter.com/o9CtnJ5yo2 — НОК України (@OlympicUA) December 16, 2021

Украинка собрала три "золота" впервые за время независимости, сообщил в Facebook президент Федерации тяжелой атлетики Украины, народный депутат ("За майбутнє") Александр Герега.

"Это историческое событие дает мощный стимул продолжать развивать тяжелую атлетику в нашей стране. Могу смело сказать, что это начало новой эры, перезагрузка старой школы", – заявил он.

По информации Гереги, до этого только один украинец в истории независимой Украины выигрывал все три титула – в рывке, толчке и двоеборье – Тимур Таймазов в категории до 108 кг на Чемпионате мира 1994 года. А чемпионкой мира по тяжелой атлетике до этого года в прошлый раз стала украинка Наталья Скакун в 2003 году, она стала обладательницей двух золотых и серебряной медали.