Украинка впервые стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

"Украинка Алина Марущак стала абсолютной победительницей чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящего в Ташкенте. Она завоевала три золота в весовой категории до 81 кг – в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и по сумме двоеборья 248 кг", – говорится в сообщении.
ПЕРЕМОГА!!! * *— НОК України (@OlympicUA) December 16, 2021
Україна Аліна Марущак стала абсолютною переможницею чемпіонату світу з важкої атлетики, що проходить у Ташкенті (Узбекистан). Вона виборола три золота у ваговій категорії до 81 кг - у ривку (113 кг), поштовху (135 кг) та за сумою двоборства 248 кг.
Вітаємо * pic.twitter.com/o9CtnJ5yo2
Украинка собрала три "золота" впервые за время независимости, сообщил в Facebook президент Федерации тяжелой атлетики Украины, народный депутат ("За майбутнє") Александр Герега.
"Это историческое событие дает мощный стимул продолжать развивать тяжелую атлетику в нашей стране. Могу смело сказать, что это начало новой эры, перезагрузка старой школы", – заявил он.
По информации Гереги, до этого только один украинец в истории независимой Украины выигрывал все три титула – в рывке, толчке и двоеборье – Тимур Таймазов в категории до 108 кг на Чемпионате мира 1994 года. А чемпионкой мира по тяжелой атлетике до этого года в прошлый раз стала украинка Наталья Скакун в 2003 году, она стала обладательницей двух золотых и серебряной медали.
К настоящему времени Украина завоевала шесть медалей на Чемпионате мира по тяжелой атлетике 2021 года в Узбекистане – четыре золота, одно серебро и одна бронза. Мария Гангур завоевала золото в категории до 59 кг, Светлана Самуляк – серебро и бронзу в категории до 55 кг.
Чемпионат мира завершится 17 декабря.