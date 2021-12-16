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Украинка впервые стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

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Марущак получила все три "золота" в своей категории
Марущак получила все три "золота" в своей категории
Фото: Олександр Герега / Facebook

Украинская спортсменка Алина Марущак 15 декабря завоевала все три золотые медали в весовой категории до 81 кг среди женщин на Чемпионате мира по тяжелой атлетике 2021 года в Узбекистане. Об этом сообщил в Twitter Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

"Украинка Алина Марущак стала абсолютной победительницей чемпионата мира по тяжелой атлетике, проходящего в Ташкенте. Она завоевала три золота в весовой категории до 81 кг – в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и по сумме двоеборья 248 кг", – говорится в сообщении.

Украинка собрала три "золота" впервые за время независимости, сообщил в Facebook президент Федерации тяжелой атлетики Украины, народный депутат ("За майбутнє") Александр Герега.

"Это историческое событие дает мощный стимул продолжать развивать тяжелую атлетику в нашей стране. Могу смело сказать, что это начало новой эры, перезагрузка старой школы", – заявил он. 

По информации Гереги, до этого только один украинец в истории независимой Украины выигрывал все три титула – в рывке, толчке и двоеборье – Тимур Таймазов в категории до 108 кг на Чемпионате мира 1994 года. А чемпионкой мира по тяжелой атлетике до этого года в прошлый раз стала украинка Наталья Скакун в 2003 году, она стала обладательницей двух золотых и серебряной медали.

https://www.facebook.com/Gerega.Oleksandr/posts/1566344517064311

Контекст:

К настоящему времени Украина завоевала шесть медалей на Чемпионате мира по тяжелой атлетике 2021 года в Узбекистане – четыре золота, одно серебро и одна бронза. Мария Гангур завоевала золото в категории до 59 кг, Светлана Самуляк – серебро и бронзу в категории до 55 кг.

Чемпионат мира завершится 17 декабря.

Теги: спорт, Узбекистан, НОК, чемпионат мира, чемпионат, медали, Ташкент, спортсмены, женщины, тяжелая атлетика, Александр Герега, украинки
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