Украинка вышла в финал теннисного турнира в Мексике в парном разряде

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в финал парного разряда теннисного турнира WTA, который проходит в мексиканском Монтеррее, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Украинка в паре с представительницей Канады Шэрон Фичмен в полуфинале победила чешских теннисисток Ренату Ворчову и Марию Боузкову в трех сетах – 6:4, 0:6, 13:11.
В финале Бондаренко и Фичмен встретятся с представительницами Японии и Китая Мию Като и Ван Яфань. Поединок пройдет 8 марта, начало – не ранее 22.00.
В финале турнира Монтеррее в одиночном разряде сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Спортсменка встретится с Боузковой.