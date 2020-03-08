Украинка вышла в финал теннисного турнира в Мексике в парном разряде

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Шэрон Фичмен из Канады сыграет в финале турнира WTA, который проходит в мексиканском Монтеррее.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в финал парного разряда теннисного турнира WTA, который проходит в мексиканском Монтеррее, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Украинка в паре с представительницей Канады Шэрон Фичмен в полуфинале победила чешских теннисисток Ренату Ворчову и Марию Боузкову в трех сетах – 6:4, 0:6, 13:11.

В финале Бондаренко и Фичмен встретятся с представительницами Японии и Китая Мию Като и Ван Яфань. Поединок пройдет 8 марта, начало – не ранее 22.00.

В финале турнира Монтеррее в одиночном разряде сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Спортсменка встретится с Боузковой.