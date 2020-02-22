Украинская теннисистка Костюк в паре с россиянкой выиграла титул ITF

В финале теннисного турнира ITF в столице Египта Каире украинка Марта Костюк в паре с россиянкой Камиллой Рахимовой обыграли украинско-польский дуэт Анастасию Шошину и Паулу Каня.

Костюк может выиграть два титула на турнире в Каире Фото: ЕРА

Украинская теннисистка Марта Костюк в паре с россиянкой Камиллой Рахимовой победили 22 февраля в финале турнира ITF в египетском Каире. Об этом сообщает сайт ITF.

Им противостояли пара из Анастасии Шошиной из Украины и Паулы Каня из Польши.

Итоговый счет – 6:3, 2:6, 10:6.

"Большой теннис Украины" отмечает, что поединок продолжался 75 минут. Костюк и Рахимова реализовали оба заработанных брейк-пойнта и проиграли три гейма на собственной подаче.

Костюк вышла в финал турнира в Каире и в одиночном разряде. 22 февраля она обыграла свою соотечественницу Дарью Снигур с результатом 7:5, 7:6. В финале Костюк сыграет против Елены Большовой из Испании.

В рейтинге WTA 17-летняя Костюк занимает 168-ю строчку.