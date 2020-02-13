Украинский нападающий "Шахтера" может перейти в клуб из США – СМИ

Украинский нападающий "Шахтера" Владислав Вакула может перейти в один из клубов чемпионата США – МЛС, пишет украинский ресурс Footballhub.
По информации источника, один из клубов МЛС хочет арендовать Вакулу на один сезон с правом выкупа. Сезон в чемпионате США проходит с марта по октябрь.
Ресурс не оглашает название клуба.
20-летний Вакула перешел в "Шахтер" из "Мариуполя" летом 2019 года, но первую часть сезона провел в аренде в своем бывшем клубе.
За "Мариуполь" в текущем сезоне форвард провел 19 поединков во всех турнирах, где забил три гола и отдал одну результативную передачу.