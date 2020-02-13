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Украинский нападающий "Шахтера" может перейти в клуб из США – СМИ

Один из клубов чемпионата США по футболу может арендовать украинского нападающего "Шахтера" Владислава Вакулу, пишет украинский ресурс Footballhub.

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"Шахтер" купил Вакулу (справа) летом 2019-го
"Шахтер" купил Вакулу (справа) летом 2019-го
Фото: shakhtar.com

Украинский нападающий "Шахтера" Владислав Вакула может перейти в один из клубов чемпионата США – МЛС, пишет украинский ресурс Footballhub.

По информации источника, один из клубов МЛС хочет арендовать Вакулу на один сезон с правом выкупа. Сезон в чемпионате США проходит с марта по октябрь.

Ресурс не оглашает название клуба.

20-летний Вакула перешел в "Шахтер" из "Мариуполя" летом 2019 года, но первую часть сезона провел в аренде в своем бывшем клубе.

За "Мариуполь" в текущем сезоне форвард провел 19 поединков во всех турнирах, где забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Теги: футбол, США, Украина, Шахтер Донецк, ФК Мариуполь, МЛС
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