Умер знаменитый фанат киевского "Динамо" Парамон

"На 67-м году жизни остановилось сердце одного из самых преданных болельщиков нашей команды Сергея Заборовского, известного в динамовском сообществе как Парамон", – отмечается в сообщении.

В клубе отмечают, что даже в последние годы своей жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Заборовский посещал стадион, чтобы увидеть игру команды своими глазами и принести ей удачу.

"Поклонник киевского "Динамо" с детства, Сергей более 50 лет был символом фанатского движения, воплощением верности клубу и талисманом киевлян. Он не пропускал ни одного домашнего матча любимой команды и регулярно поддерживал "бело-синих" в выездных поединках, став настоящей легендой среди болельщиков", – говорится в сообщении.

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Фото: fcdynamo.com Фото: fcdynamo.com Фото: fcdynamo.com Фото: fcdynamo.com Фото: fcdynamo.com Фото: fcdynamo.com Фото: fcdynamo.com Фото: fcdynamo.com Фото: fcdynamo.com

Заборовский был одним из самых известных футбольных болельщиков в Украине, пишет "Обозреватель". По его словам, впервые посетил игру "Динамо" 4 октября 1967 года, когда киевляне в рамках 1/16 финала Кубка европейских чемпионов принимали шотландский "Селтик" (Глазго) – 1:1.

Клуб "Динамо" регулярно брал его с собой на выездные игры, фанат мог находиться на скамейке запасных команды или возле поля во время игр. Ему запретили находиться в игровой зоне, по информации "Обозревателя", после четвертьфинала Лиги Европы 7 апреля 2011 года, когда после финального свистка (счет – 1:1) Парамон выбежал на поле и ударил ногой одного из судей поединка.

По сообщениям СМИ, в январе 2020 года Парамон перенес инсульт, а в июле этого же года попал в больницу в очень тяжелом состоянии после падения на улице и впал в кому. Он пришел в себя, но потерял зрение и координацию движений и передвигался в коляске. Расходы на операцию взяло на себя "Динамо", писал "Футбол 24".