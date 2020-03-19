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В Европе из-за коронавируса приостановили предпоследний футбольный чемпионат

Чемпионат Беларуси по футболу остается последним в Европе, в котором проводятся игры.

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Турция была предпоследней европейской страной, где проходили футбольные матчи
Турция была предпоследней европейской страной, где проходили футбольные матчи
Фото: EPA

В Турции из-за коронавируса SARS-CoV-2 приостановили футбольный чемпионат, об этом сообщил министр спорта Мехмет Касапоглу на странице в Twitter.

Решение было принято на совещании с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Кроме футбольного чемпионата, приостановлены также гандбольная, волейбольная, баскетбольная лиги.

После остановки чемпионата Турции в Европе осталась только одна страна, где проводятся футбольные матчи, – Беларусь.

19 марта прошло две игры первого тура чемпионата Беларуси по футболу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Института Джона Хопкинса к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано более 222  тыс. человек, 9115 человек умерли. 

По данным ВОЗ на 19 марта, в Турции было зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек погиб.

Теги: футбол, Турция, Беларусь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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