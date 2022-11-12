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В Кубке Билли Джин Кинг теннисистки сборной Украины выиграли матч со сборной Японии

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Следующий матч украинки проведут весной
Следующий матч украинки проведут весной
Фото: Федерація Тенісу України / Facebook

12 ноября женская сборная Украины по теннису оформила победу над сборной Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг – соревнования, которое до 2020 года называлось Кубком Федерации. Об этом сообщает сайт турнира.

Украинская команда отправилась на матч в японский Токио в составе только трех теннисисток (у Японии – пятеро): Марты Костюк (70-я ракетка мира в одиночном разряде), Катарины Завацкой (339-я в мире в одиночном разряде) и Людмилы Киченок (девятая ракетка мира в парном разряде).

В первый день матча украинки выиграли оба своих поединка: Костюк – у 180-й ракетки мира Мисаки Дои (7:6, 6:4), а Завацкая – у 105-й в мире Моюки Утидзимы (7:6, 6:2).

Во второй матчевый день на корт снова вышла Костюк, на этот раз против Утидзимы, и победила соперницу со счетом 6:0, 6:3.

Таким образом, общий счет стал 3:0 и сборная Украины досрочно выиграла матчевую встречу.

В парной встрече Киченок и Завацкая позволили себе проиграть Эне Сибахаре и Сюко Аояме – 3:6, 3:6.

"Большой теннис Украины" объясняет, что весной 2023 года украинской команде предстоит сыграть в раунде Qualifiers за право осенью выступить в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Контекст:

Кубок Федерации был переименован в Кубок Билли Джин Кинг в сентябре 2020 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Япония, теннис, сборная Украины, Токио, соревнования, украинки, турнир
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