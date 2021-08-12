В УАФ удовлетворили просьбу Маркевича об отставке, должности получили Блохин и Михайличенко

Вместо Маркевича исполком УАФ назначил двух сопредседателей комитета национальных сборных, ими стали бывшие главные тренеры сборной Украины Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

Первый заместитель – Олег Протасов, заместитель – Анатолий Демьяненко.

Все руководство комитета является в прошлом игроками киевского "Динамо".

Контекст:

7 августа 70-летний Маркевич сообщил, что завершает работу на посту главы комитета национальных сборных УАФ. "Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. [...] Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать", – заявил он.