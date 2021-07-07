Ващук сказал, что сборной Украины по пляжному футболу надо ехать на чемпионат в Москву, а потом – что его слова "вырвали из контекста"

Ващук: Мы вышли на чемпионат мира, который пройдет в Москве, что тут плохого? Фото: Влад Ващук / Facebook

Так спортсмен прокомментировал решение АПФУ не отправлять национальную сборную на чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года в Москву.

Ващук уточнил, что решение принимали без него.

"Относительно премиальных, ребята не будут обижены, но суть же не в этом. Суть в том, что ребята боролись. [...] Нам сказали ехать. У нас отбор на чемпионат мира, нам не выигрывать? Проигрывать? Вообще не участвовать? Как ребят настраивать? Давайте тогда вообще пляжный футбол не будем развивать. [...] У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на чемпионат мира, который можем выиграть. Отказываемся от такого шанса, я этого не понимаю. Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на чемпионат мира, который пройдет в Москве, что тут плохого?" – заявил он.

В Facebook вице-президент ассоциации написал, что его слова "вырвали из контекста".

"Если ассоциация приняла решение о том, что сборная не едет – значит, в этом есть смысл. И я поддержу его, каким бы ни было мое личное мнение по этому вопросу. На данный момент Ассоциация пляжного футбола Украины приняла решение, что Россия не может обеспечить безопасность для нашей сборной на своей территории и поездка сборной на чемпионат мира невозможна", – пояснил он.

Ващук подчеркнул, что сборная Украины прошла отбор на чемпионат мира по пляжному футболу впервые за последние восемь лет.

"Да, мне больно и обидно за наших спортсменов. Мне очень жаль, что так сложилось. Личное мнение мое, как спортсмена, который знает, что такое подготовка к чемпионату и что такое завоевать путевку, не совпадает с позицией функционера. Я боюсь представить что испытывают те, для кого этот чемпионат мира был, возможно, последним шансом, ведь век спортсмена очень короткий. И сейчас бы я очень хотел, чтобы наша сборная на чемпионате мира доказала всем, что мы можем, в любых условиях и при любых обстоятельствах", – добавил вице-президент АПФУ, отметив, что высказал свое личное мнение.