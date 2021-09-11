Волейболисты сборной Украины уступили россиянам в 1/8 финала чемпионата Европы

Первую партию украинцы выиграли (25:22), но проиграли три последующие: 16:25, 22:25 и 22:25.

Итоговый результат – 3:1 в пользу сборной России.

Перед игрой Федерация волейбола Украины отмечала в Facebook, что украинским волейболистам в случае победы над россиянами в 1/8 финала спонсоры готовы выделить 10 млн грн в качестве призовых.

В плей-офф турнира украинцы вышли с третьего места в группе А, а россияне – со второго места в группе С.