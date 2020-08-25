Ястремская вышла в третий круг турнира в Нью-Йорке

Во втором круге турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке украинка Даяна Ястремская выиграла у Бернарды Перы из США.

Ястремская (на фото) сыграет против Осаки Фото: ЕРА

24 августа в Нью-Йорке на турнире Western & Southern Open серии Premier 5 украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге обыграла американку Бернарду Перу. Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Поединок состоял из трех сетов и завершился со счетом 7:6, 4:6, 6:3.

Ястремская занимает 25-е место в рейтинге WTA, Пера – 61-е.

В третьем круге украинка сыграет против бывшей первой ракетки мира, ныне 10-й в мировом рейтинге Наоми Осаки из Японии.

На этом турнире Ястремская уже выигрывала у бывших лидеров рейтинга WTA. В первом круге она добилась победы над американкой Винус Уильямс.