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Языковый скандал в УПЛ: омбудсмен направил письмо в УАФ, арбитр матча готовит иск против тренера за клевету

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень обратился в Украинскую ассоциацию футбола для разъяснения поведения арбитров во время матча украинской Премьер-лиги ПФК "Львов" – "Колос". Рефери, которого подозревают в нарушение норм закона о функционировании государственного языка, готовит иск против тренера "Львова" за клевету.

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Судья матча не объяснил за что предупреждение, рассказал Шумский
Судья матча не объяснил за что предупреждение, рассказал Шумский 
Фото: ПФК "Львів" / Facebook

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень направил письмо президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко в связи с языковым скандалом во время матча украинской Премьер-лиги 20 февраля между командами ПФК "Львов" – "Колос". Об этом Кремень написал в Facebook 22 февраля.

"Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями негосударственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК "Львов" по возможному признаку языковой дискриминации", – говорится в письме.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/313327537129948

Главный тренер ПФК "Львов" Виталий Шумский во втором тайме матча получил желтую карточку от главного арбитра Виктора Копиевского. По словам Шумского – за языковый вопрос к [Николаю Кривоносову] четвертому арбитру поединка.

"Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре, – изложил свою версию инцидента Шумский в эфире программы "Тур ONLINE", которая выходит на телеканалах "Футбол 1,2,3". – Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?" Он по рации передал главному судье, чтобы мне дали желтую карточку. Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?" Он мне не объяснил".

Telegram-канал "Бомбардир", ссылаясь на источники в УАФ, сообщил, что арбитры матча уже написали объяснения эпизода в Комитет арбитров футбольной ассоциации, их рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

По версии рефери, Шумский получил предупреждения за системные замечания в грубой форме арбитрам и публичные претензии в течение игры. Кроме этого, Кривоносов собирается подавать иск в суд за клевету со стороны Шумского.

Матч 15 тура УПЛ ФК "Львов" – "Колос" завершился победой гостей, 0:2, сообщается на сайте украинской Премьер-лиги. Видеообзор поединка опубликован на YouTube странице каналов "Футбол 1,2,3".

С 16 января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Теги: футбол, Украина, Премьер-лига, клевета, закон, скандал, омбудсмен, тренер, УПЛ, ФК Львов, судья, иск, УАФ, Колос, нарушение, Тарас Кремень
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