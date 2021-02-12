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Языковой омбудсмен Кремень назвал самые распространенные жалобы от украинцев

Больше всего обращений и жалоб Офис уполномоченного по защите государственного языка получил от жителей Киева и Киевской области, сообщил языковый омбудсмен Тарас Кремень.

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126 украинцев пожаловались на нарушение в сфере обслуживания, сообщил Кремень
126 украинцев пожаловались на нарушение в сфере обслуживания, сообщил Кремень
Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Facebook

С 16 января по 11 февраля 2021 года Офис уполномоченного по защите государственного языка получил 605 обращений, в частности 281 – об отсутствии украинской версии сайтов о предоставлении услуг и интернет-магазинов. Об этом в Facebook 12 февраля написал языковый омбудсмен Тарас Кремень.

"Больше всего обращений и жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области – 276", – говорится в сообщении.

126 украинцев пожаловались на нарушения прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания.

Офис уполномоченного по защите государственного языка получил информацию об использовании негосударственного языка депутатами местных советов в Николаеве, Одессе, Днепре и Запорожье. Также поступили жалобы о нарушении языкового законодательства в сфере образования.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/306899527772749

С 16 января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Теги: Украина, Facebook, офис, закон, украинцы, омбудсмен, жалоба, обращение, нарушение, Тарас Кремень
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