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Зимнее трансферное окно. Онлайн-репортаж

1 января в большинстве европейских чемпионатов, в том числе в Англии, Германии, Франции, Италии и Испании, открылось зимнее трансферное окно. Покупать игроков командам из этих чемпионатов можно будет до 31 января. В Украине трансферное окно открывается в конце января и будет действовать до конца февраля. Издание "ГОРДОН" собирает все громкие трансферы в одной новости в режиме онлайн.

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Ибрагимович вернулся в "Милан"
Ибрагимович вернулся в "Милан"
Фото: EPA
Теги: футбол, Украина, УПЛ, чемпионат Испании, Чемпионат Англии, Чемпионат Италии, чемпионат Германии, чемпионат Франции
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