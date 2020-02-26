﻿Чичерина опубликовала фото якобы из Борисполя, в Госпогранслужбе заявили, что в Украину она не въезжала

Российская певица Юлия Чичерина, которая поддерживает боевиков "ЛДНР", сегодня в своем Facebook обнародовала фото из аэропорта и отметила, что находится в киевском аэропорту Борисполь.
"Доброе утро, Борисполь", – так певица подписала фото, на котором изображен в том числе журналист российского телеканала LIFE Семен Пегов.
В комментарии "Украинской правде" в Службе безопасности Украины напомнили, что Чичериной въезд в Украину запрещен.
В Госпогранслужбе фото назвали провокацией.
"Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт Борисполь. Не исключено, что это какая-то провокация со стороны этой особы или тех сил, которые поддерживают ее. Данная особа границу Украины не пересекала. А если бы пересекала, то она находится на контроле и ее не пустили бы с проставлением запрета на въезд на три года", – заявил спикер ведомства Андрей Демченко.
Чичерина одной из первых посетила оккупированные боевиками территории Донецкой и Луганской областей с концертами. Она постоянно приезжает на оккупированный Донбасс, за что Служба безопасности Украины объявила певицу во всеукраинский розыск.
В мае 2017 года она получила паспорт "ЛНР".