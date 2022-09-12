С 15 сентября в КПП "Ужгород" перестанет работать пеший переход в Словакию

В ГПСУ объясняют, что это решение должно ускорить пропуск автобусов и фур.
"С 00.00 15 сентября 2022 года в пункте пропуска "Ужгород" оформление лиц, следующих в Словакию пешком, будет прекращено. Решение принято для ускорения пропуска автобусов и грузовиков", – говорится в сообщении.
С учетом этой информации граждан призвали планировать свой маршрут заранее.
Всего на границе между Украиной и Словакией работают пять КПП:
12 сентября заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что сервис электронной очереди для перевозчиков в пограничных пунктах пропуска заработает в октябре.