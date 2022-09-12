С 15 сентября в КПП "Ужгород" перестанет работать пеший переход в Словакию

Решение было принято для того, чтобы ускорить пропуск автобусов и грузовиков Фото: depositphotos.com

В ГПСУ объясняют, что это решение должно ускорить пропуск автобусов и фур.

"С 00.00 15 сентября 2022 года в пункте пропуска "Ужгород" оформление лиц, следующих в Словакию пешком, будет прекращено. Решение принято для ускорения пропуска автобусов и грузовиков", – говорится в сообщении.

С учетом этой информации граждан призвали планировать свой маршрут заранее.

Всего на границе между Украиной и Словакией работают пять КПП:

"Малые Селменцы" – "Вельке Слеменце";

"Малый Березный" – "Убля";

"Ужгород" – "Вышне-Немецке";

"Павлово" – "Матевце";

"Чоп" ("Страж") – "Чиерна над Тисой".