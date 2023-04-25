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10 "педагогам", которые сотрудничают с оккупантами в Донецкой области, объявили о подозрении, еще одного будут судить – Офис генпрокурора

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Обвинительный акт в отношении одного подозреваемого передали в суд
Обвинительный акт в отношении одного подозреваемого передали в суд
Фото: depositphotos.com

10 гражданам Украины, которые добровольно согласились сотрудничать с российскими оккупантами в Донецкой области, объявили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в Telegram 25 апреля.

В отношении еще одного человека обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, они с марта по ноябрь 2022 года добровольно согласились работать на оккупантов. На временно оккупироанной территории Донецкой области, подконтрольной террористам "ДНР", они заняли псевдодолжности руководителей и учителя общеобразовательных учреждений, помощника ректора, заведующего кафедрой и декана Мариупольского госуниверситета, начальника отдела Приазовского технического университета, а также начальника отдела образования администрации Первомайского района.

"Следуя указаниям представителей самопровозглашенной "власти", так называемые "образователи" обучают украинских детей по программам РФ. Они пропагандируют среди них ненависть к Украине, ее истории и традициям. Во время выступлений в подконтрольных оккупантам СМИ рассказывают о "светлом будущем", которое якобы ждет школьников и студентов в [районах, подконтрольных террористам] "ДНР". Так называемые педагоги активно пропагандируют российские нарративы и всячески поддерживают временную оккупацию Донбасса", – говорится в сообщении. 

"Педагогам" объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 3, 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса). 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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