ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала девятерых жителей Лимана по подозрению в коллаборационизме и нашла в городе схрон с российским оружием

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ провела стабилизационные мероприятия в Лимане
СБУ провела стабилизационные мероприятия в Лимане
Скриншот: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала девять жителей прифронтового Лимана Донецкой области по подозрению в добровольном сотрудничестве с российскими оккупантами. Об этом СБУ сообщила 22 апреля.

"Среди них – 38-летний житель города, который передавал рашистам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории района. Коммуникацию с агрессором поддерживал через запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники", – говорится в сообщении.

Также задержан бывший командир караула Лиманского центра безопасности граждан. В июле прошлого года он, по данным следствия, согласился возглавить созданную захватчиками местную "пожарно-спасательную часть министерства ДНР".

Еще трое задержанных после захвата города вступили в ряды оккупационной администрации.

"Двух из них назначили на "должности" в "отдел внутренней политики и взаимодействия со СМИ" и "отдел земельных отношений", а еще один стал "охранником горсовета".

Фигурантам сообщили о подозрении по ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В СБУ отметили, что еще четверо жителей города распространяли в запрещенных соцсетях призывы в поддержку оккупантов и оправдания совершенным агрессором военным преступлениям.

Кроме того, в ходе стабилизационных мер сотрудники СБУ обнаружили схрон с российским оружием и боеприпасами. В обустроенном в заброшенном частном здании тайнике были реактивный пехотный огнемет "Шмель", гранаты и запалы к ним, 20 взрывателей, 150 патронов к стрелковому оружию.

Контекст:

Украина потеряла контроль над Лиманом в конце мая 2022 года. 

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.

Теги: СБУ, Донецкая область, оккупация, Лиман, тайник, война России против Украины, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
"Нервничает, оглядывается вокруг". Винник тайно вернулся в Украину – в сети показали ролик, снятый скрытой камерой
Галина ГРИШИНА
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
"Самое приятное – это любить". Войтенко спустя семь месяцев после развода показал новую девушку
Галина ГРИШИНА
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
43-летняя Ефросинина впервые высказалась о своих президентских амбициях
Галина ГРИШИНА
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
"Мое выступление не запланировано". Руслана отреагировала на выбор артистов, которые выступят в интервал-актах на "Евровидении 2023"
Галина ГРИШИНА
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Кошевой: Есть ли рядом с Зеленским люди, которые мне не нравятся? Много. Некоторые родились в норковых пеленках и живут вообще без принципов
Галина ГРИШИНА
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
В Киеве состоится выставка украинской художницы Третьяк в поддержку ВСУ. Посетители смогут дорисовать картину "Похороны Путина"
Галина ГРИШИНА
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
"Права на проект принадлежат моей компании". Продюсер Винника отреагировал на переезд артиста в Германию и слухи, что он "сжигает мосты"
Галина ГРИШИНА
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры
Михаил Поплавский отметил 30-ю годовщину ректорства в университете культуры Актуально
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
  Более 60 танцоров, "гипнотическая хореография и власть религии свободных". Tvorchi выпустили ремикс на песню для "Евровидения". Видео. Фото
Галина ГРИШИНА
  Посыпьте этим муравейник и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
  Посыпьте этим муравейник – и муравьи уйдут сами. Эксперт назвал простое и безопасное средство для защиты дачного участка
Галина ГРИШИНА
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
"Мы просим больше внимания к судьбе тех, кто защищает нашу землю". В Киеве состоится мультимедийный спектакль "Азовсталь". Голоси"
Галина ГРИШИНА
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Этот способ нанесения туши сделает ресницы объемными. Простой лайфхак поможет добиться "сногсшибательного эффекта"
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
Тина Кароль "прошлась" камерой по своей фигуре, показав формы с разных ракурсов
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
11 идей свадебного маникюра для вдохновения. Фото
Галина ГРИШИНА
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми
Почему нельзя мыть голову горячей водой. Врач рассказала главные правила, чтобы волосы выглядели ухоженными и здоровыми
Галина ГРИШИНА
  "Телепортация хита прошлого в будущее". Бобул перепел "А липи цвітуть" с группой Kolaba. Видео
  "Телепортация хита прошлого в будущее". Бобул перепел "А липи цвітуть" с группой Kolaba. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (182848)
2
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин" (83975)
3
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (80860)
4
"Чем дольше стоит, тем вкуснее становится". Как дома приготовить "невероятно вкусный и сочный" салат "Коул Слоу" всего из двух обычных овощей (46047)
5
Никитюк снялась в трендовой джинсовой юбке с разрезом и столетней длинной вышиванке. Фото (39956)
6
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес (37427)
7
37-летняя Саливанчук похвасталась стройной фигурой после похудения и рассказала, сколько теперь весит (33084)
8
Посадите гибискус таким способом на даче – и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой (31422)
 
 
 
 