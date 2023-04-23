СБУ задержала девятерых жителей Лимана по подозрению в коллаборационизме и нашла в городе схрон с российским оружием

"Среди них – 38-летний житель города, который передавал рашистам информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории района. Коммуникацию с агрессором поддерживал через запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники", – говорится в сообщении.

Также задержан бывший командир караула Лиманского центра безопасности граждан. В июле прошлого года он, по данным следствия, согласился возглавить созданную захватчиками местную "пожарно-спасательную часть министерства ДНР".

Еще трое задержанных после захвата города вступили в ряды оккупационной администрации.

"Двух из них назначили на "должности" в "отдел внутренней политики и взаимодействия со СМИ" и "отдел земельных отношений", а еще один стал "охранником горсовета".

Фигурантам сообщили о подозрении по ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В СБУ отметили, что еще четверо жителей города распространяли в запрещенных соцсетях призывы в поддержку оккупантов и оправдания совершенным агрессором военным преступлениям.

Кроме того, в ходе стабилизационных мер сотрудники СБУ обнаружили схрон с российским оружием и боеприпасами. В обустроенном в заброшенном частном здании тайнике были реактивный пехотный огнемет "Шмель", гранаты и запалы к ним, 20 взрывателей, 150 патронов к стрелковому оружию.