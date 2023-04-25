Депутату, которая стала "старостой" села под Изюмом во время оккупации, сообщили о подозрении в коллаборационизме

"Во время оккупации села Подвысокое Изюмского района женщина добровольно согласилась работать на врагов. Она вступила в должность "помощницы начальника Боровского управления военно-гражданской администрации (село Подвысокое)". Фактически женщина стала "старостой" указанного села", – говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемая участвовала в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, нанимала на работу сотрудников, собирала и формировала списки местных жителей, которые передавала россиянам.
Ее действия квалифицировали по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Прокуратура будет просить суд назначить ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Прокуратура пишет, что фигурантка – местный депутат, не уточняя, в каком населенном пункте. По данным "Интерфакс-Украина", она депутат Боровского поссовета.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории.
Украинские военные зашли в Изюм в первой половине сентября 2022 года, 14 сентября освобожденный город посетил президент Украины Владимир Зеленский.
По данным Офиса генпрокурора Украины на 6 марта 2023 года, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано 16 853 преступления против национальной безопасности, из них 4633 – коллаборационизм.